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Работающие организации в Подмосковье будут проверять сотрудников на коронавирус с 12 мая

На портале правительства региона отмечается, что в период с 1 июня проведение исследований на коронавирус в организациях следует проводить каждые 15 дней

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Работающие в период ограничений из-за коронавируса организации в Московской области с 12 мая начнут проверять сотрудников на наличие COVID-19. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале правительства региона в понедельник.

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"Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, в отношении которых решениями президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности обеспечить: в период с 12 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов работников, в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников", - говорится в документе.

Отмечается, что в период с 1 июня проведение исследований на коронавирусную инфекцию нового типа в таких организациях следует проводить каждые 15 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ограничения по работе, введенные в Московской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлятся до 18 мая.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

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