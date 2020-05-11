Пожилые жители Ленобласти смогут с 12 мая посещать магазины в утренние часы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Люди в возрасте 65 лет и старше, а также граждане с хроническими заболеваниями, проживающие на территории Ленинградской области смогут с 12 мая посещать магазины, но только в период с 07:00 до 11:00 мск. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, опубликованном в понедельник.

С 31 марта на территории Ленинградской области вступил в силу режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости.

"Разрешить посещение исключительно с 07:00 мск до 11:00 мск гражданами в возрасте 65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости", - говорится в документе.

Ослабление режима самоизоляции в Ленинградской области

Администрация Ленинградской области с 12 мая ослабят действующий режим самоизоляции в районах с благополучной эпидемической ситуацией. В первую очередь послабления коснутся работы предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, учреждений культуры.

Местные власти поделили районы региона с относительно благоприятной эпидемиологической обстановкой на три зоны, в каждой из которых ослабление режима будет осуществляться в разной степени, в зависимости от ситуации в установленных зонах.

С 12 мая власти Ленинградской области в 17 районах и городе Сосновый Бор разрешат работу салонов красоты при соблюдении всех утвержденных мер, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. При условии строгого соблюдения необходимых мер также откроются торговые центры, театры, временные рынки и ярмарки, турбазы и дома отдыха, предприятия общественного питания с рядом ограничений. Разрешат работу и стоматологических клиник, организацию индивидуальных спортивных мероприятий или с участием не более 10 человек.

С 10 мая ношение медицинской маски в общественных местах стало обязательным условием в семи районах субъекта РФ: Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском. Штрафы за нарушение режима ношения маски пока не предусмотрены.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1 566 человек, выздоровели 450, умерли шестеро.