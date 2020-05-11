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Более 77 тыс. человек остались без электроснабжения в Чеченской Республике

Электроснабжение отключилось у части жителей Ачхой-Мартановского района республики

ГРОЗНЫЙ, 11 мая. /ТАСС/. Более 77 тыс. жителей Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики остались без электроснабжения из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщается в понедельник на сайте САЦ Минэнерго.

"11 мая в 21:50 мск действием защит отключилась ВЛ 35 кВ Самашки - Ачхой-Мартан (ДЗО ПАО "Россети" - АО "Чеченэнерго") с неуспешным АПВ. Обесточены: ПС 35 кВ - 3; ТП - 396, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района (около 77, тыс. человек) - 12 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура наружного воздуха равна 13°С, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

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