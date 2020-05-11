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Малообеспеченные семьи Подмосковья получат до 15 июня продуктовые наборы

Стоимость одного набора составит до 2,2 тыс. рублей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Продуктовые наборы на сумму до 2,2 тыс. рублей получат малообеспеченные семьи Московской области до 15 июня. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства в понедельник.

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"В срок до 15 июня 2020 г. предоставить семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, из числа получателей пособия на ребенка (детей) в соответствии с Законом Московской области  продуктовые наборы", - говорится в документе.

Отмечается, что стоимость одного набора составит до 2,2 тыс. рублей. Один набор рассчитан на семью.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

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