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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 251 тыс. человек

В Роспотребнадзоре сообщили, что всего проведено более 5,8 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Около 251 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в России остается 251 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 5,8 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 168 тыс. исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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