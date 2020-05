Гейтс считает недостаточными свои усилия по привлечению внимания к инфекционным болезням

"Я бы хотел сделать больше для привлечения внимания к этой опасности. Я чувствую себя ужасно. Весь смысл разговоров об инфекционных заболеваниях состоял в том, чтобы начать предпринимать действия и минимизировать угрозу [их распространения]", - отметил он в опубликованном в понедельник интервью газете The Wall Street Journal .

В 2015 году бизнесмен, выступая на технологической конференции TED в канадском Ванкувере, заявил, что инфекционные заболевания представляют для мира большую угрозу, чем ядерная война. Кроме того, в статье для научного журнала The New England Journal of Medicine он назвал эпидемии "катастрофой, которая может отбросить человечество на несколько десятилетий назад".

"Я бы хотел, чтобы те предупреждения, которые делал я и другие люди, привели к более скоординированным международным действиям", - указал Гейтс. "Надеюсь, что лидеры по всему миру, ответственные за защиту своих граждан, извлекут уроки из этой трагедии и инвестируют средства в технологии для предотвращения будущих вспышек", - подчеркнул он.

Интервью Гейтса было опубликовано на фоне участившихся нападок на него. Сторонники теорий заговора упрекали предпринимателя в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли.