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Пандемия коронавируса нового типа

Депутат Госдумы Максимова вернулась к работе после перевода из реанимации в обычную палату

Помощник депутата сообщила, что Светлана Максимова чувствует себя хорошо

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Тверской области Светлана Максимова, находившаяся после заражения коронавирусом в реанимации, чувствует себя хорошо и работает дистанционно из отдельной палаты. Об этом во вторник сообщила ТАСС помощник депутата.

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Ранее сообщалось о том, что у Максимовой внебольничная двусторонняя пневмония, тестирование на коронавирус дало положительный результат. Максимову госпитализировали в пульмонологическое отделение Тверской областной клинической больницы.

"Светлана Викторовна идет на поправку, ее перевели из реанимации в отдельную палату. Она изолирована от всех и совершенно одна, так как у нее подтвержден коронавирус", - сказала помощник Максимовой.

По ее словам, депутат чувствует себя хорошо и работает из палаты в дистанционном формате.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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