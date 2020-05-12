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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Краснодара пригрозили ужесточить наказание для нарушителей режима самоизоляции

По словам главы города, именно несоблюдение социальной дистанции жителями помогает распространению коронавируса

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Причиной стабильного роста числа заразившихся COVID-2019 в Краснодаре является нарушение жителями города режима карантина, заявил в ходе заседания оперативного штаба во вторник глава города Евгений Первышов.

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"В день у нас выявляется 30-40 случаев коронавирусной инфекции, она распространяется. Установилась хорошая солнечная погода. Родители с детьми массово выходят на детские площадки, зачастую не выдерживается социальная дистанция. Мы видим, что происходят нарушения режима самоизоляции", -заявил мэр Краснодара.

Он поручил главам внутригородских округов усилить разъяснительную работу с населением и принимать крайние меры в виде наложение штрафов в отношении тех, кто не соблюдает введенный режим карантина.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры. Однако работа рынков и ярмарок уже возобновлена. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 11 мая общее число заразившихся в Краснодарском крае превысило 2 тыс.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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