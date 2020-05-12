Лукашенко считает принятые властями меры борьбы с пандемией коронавируса эффективными

МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что ситуация с распространением коронавируса в республике терпимая, а методы борьбы с пандемией эффективны. Об этом он заявил во вторник на совещании по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан в связи с распространением коронавируса.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая, мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства".

По его словам, западные страны постепенно отменяют введенные из-за коронавируса ограничения, в то время как смертность за сутки в некоторых из них превышает число всех умерших с коронавирусной инфекцией в Белоруссии за три месяца пандемии.

"Посмотрите на Восток - дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу, - отметил Лукашенко. - Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия", - добавил глава государства.

По его словам, от Минздрава и врачей сегодня надо требовать сохранения жизни людей.

"Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, - это все уйдет, это все забудут,- отметил Лукашенко. - А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, - это останется".

По его словам, он лично будет контролировать этот процесс. "Давайте без истерии, спокойно в этом направлении работать. Кадры расставлены", - призвал глава государства.

Коронавирус в Белоруссии и ВОЗ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Белоруссии приближается к 24 тыс. В республике карантин не введен. Вопреки предостережениям ВОЗ, с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, 9 мая в Минске состоялся масштабный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, началась кампания по выборам президента, назначенных на 9 августа.

Эксперты ВОЗ настоятельно рекомендовали белорусским властям усилить социальное дистанцирование и отказаться от проведения массовых мероприятий, не допускать большого скопления людей. Белорусские специалисты прогнозируют пик заболеваемости на двадцатые числа мая. В республике начал действовать "народный карантин", многие белорусы по возможности добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.

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