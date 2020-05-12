В Еврейской АО более 30 тыс. детей получат поддержку во время пандемии

ТАСС, 12 мая. Выплаты, инициированные президентом России Владимиром Путиным по поддержке семей с детьми, в Еврейской автономной области (ЕАО) получат более чем 30 тыс. детей. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

Президент РФ Владимир Путин в ходе селекторного совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 11 мая предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком - с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получат безработные, в том числе студенты. Выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.

"Инициатива главы государства по поддержке семей с детьми правильная и своевременная. По всей стране помощь получат более 27 млн детей, в том числе более 30 тыс. - в Еврейской автономной области. Важно, что выплаты будут произведены в период постепенного выхода из режима самоизоляции", - приводятся в распространенном оперштабом релизе слова председателя комитета социальной защиты населения правительства ЕАО Натальи Афанасьевой.

Она отметила, что службы, задействованные в выдаче компенсаций, будут максимально оперативно доводить выплаты до людей. Речь идет о разных мерах поддержки, включая выплаты для семей с детьми от трех до 16 лет, с детьми до трех лет, увеличенные детские пособия, выплаты для семей, где родители потеряли работу и другие.

По данным оперштаба, в области 190 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, ежедневный прирост заболеваемости составляет около 5%. "Сейчас мы сконцентрированы именно на работе с близкими контактами, чтобы обеспечить локализацию и дальнейшее нераспространение инфекции. Тенденция по всей стране идет на увеличение выявляемости. Мы должны смотреть не на абсолютное количество заболевших, а с той точки зрения, что расширяется количество обследованных. Поэтому мы больше сосредоточены на том, чтобы выявить эти случаи как можно шире", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО Павла Копылова.