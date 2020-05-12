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Пандемия коронавируса нового типа

В Еврейской АО более 30 тыс. детей получат поддержку во время пандемии

Службы социальной защиты региона пообещали максимально оперативно доводить выплаты до людей

ТАСС, 12 мая. Выплаты, инициированные президентом России Владимиром Путиным по поддержке семей с детьми, в Еврейской автономной области (ЕАО) получат более чем 30 тыс. детей. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

Президент РФ Владимир Путин в ходе селекторного совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 11 мая предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком - с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получат безработные, в том числе студенты. Выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста.

"Инициатива главы государства по поддержке семей с детьми правильная и своевременная. По всей стране помощь получат более 27 млн детей, в том числе более 30 тыс. - в Еврейской автономной области. Важно, что выплаты будут произведены в период постепенного выхода из режима самоизоляции", - приводятся в распространенном оперштабом релизе слова председателя комитета социальной защиты населения правительства ЕАО Натальи Афанасьевой.

Она отметила, что службы, задействованные в выдаче компенсаций, будут максимально оперативно доводить выплаты до людей. Речь идет о разных мерах поддержки, включая выплаты для семей с детьми от трех до 16 лет, с детьми до трех лет, увеличенные детские пособия, выплаты для семей, где родители потеряли работу и другие.

По данным оперштаба, в области 190 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, ежедневный прирост заболеваемости составляет около 5%. "Сейчас мы сконцентрированы именно на работе с близкими контактами, чтобы обеспечить локализацию и дальнейшее нераспространение инфекции. Тенденция по всей стране идет на увеличение выявляемости. Мы должны смотреть не на абсолютное количество заболевших, а с той точки зрения, что расширяется количество обследованных. Поэтому мы больше сосредоточены на том, чтобы выявить эти случаи как можно шире", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО Павла Копылова.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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