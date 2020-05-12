Более 3 млн человек со всего мира приняли участие в акции "Бессмертный полк онлайн"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Участниками акции "Бессмертный полк онлайн" стали более 3 млн человек со всего мира. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба общественного движения "Бессмертный полк России", ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

"Можно сказать о том, что онлайн-шествие "Бессмертный полк" нашло отклик у огромного количества граждан. Почти 3 млн человек со всего мира принимали участие в этом шествии", - сказала Цунаева.

Она добавила, что такое большое количество участников показывает важность этого формата для людей.