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75-летие Победы

Более 3 млн человек со всего мира приняли участие в акции "Бессмертный полк онлайн"

Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева добавила, что такое большое количество участников показывает важность этого формата для людей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Участниками акции "Бессмертный полк онлайн" стали более 3 млн человек со всего мира. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба общественного движения "Бессмертный полк России", ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

"Можно сказать о том, что онлайн-шествие "Бессмертный полк" нашло отклик у огромного количества граждан. Почти 3 млн человек со всего мира принимали участие в этом шествии", - сказала Цунаева.

Она добавила, что такое большое количество участников показывает важность этого формата для людей.

Теги
Россия75-летие Победы
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