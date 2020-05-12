С Чаяндинского месторождения в Якутии вывезли более 3,7 тыс. вахтовиков

ЯКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. вахтовиков вывезены с Чаяндинского месторождения, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе Якутии.
"Всего в период с 3 по 12 мая 2020 года выполнено 37 рейсов, вывезены 3 766 человек", - говорится в сообщении.
Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. На данный момент Роспотребнадзором подтверждено 43 случая заражения коронавирусом на месторождении. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Ранее власти Якутии сообщили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. человек. Оставшаяся часть должна работать для обеспечения непрерывного производственного процесса.
По данным оперштаба, 12 мая из Якутии вылетели четыре спецрейса, организованные генеральным подрядчиком "Стройтранснефтегаз". Так, всего вывезены 329 человек: 96 человек вылетели в Оренбург, 70 - в Кемерово, 139 - в Уфу, 24 - в Томск. Отмечается, что все вылетевшие вахтовики являются жителями этих областей, у них закончилась вахта и зафиксированы отрицательные анализы на COVID-19.
Трутнев поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на объекте. Минздраву, МЧС необходимо организовать на месте полевой мобильный госпиталь, гарантировать наличие медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты. С 1 мая там работает госпиталь МЧС на 12 койко-мест. Самолет МЧС также доставил туда полевой медпункт и пункт временного размещения на 125 мест.
Всего в Якутии зарегистрировано 606 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 117 человек, умерли четверо. Состояние десяти пациентов оценивается как тяжелое.