Обязательный масочный режим ввели во всех регионах Поволжья

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Все регионы Приволжского федерального округа обязали жителей носить маски в общественных местах. Последней это сделала Кировская область, на сайте правительства которой во вторник опубликовали постановление, закрепляющее такие требования.

"С 12.05.2020 по 31.05.2020 включительно (…) гражданам в обязательном порядке (…) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования, в том числе в общественном транспорте, медицинских организациях, на территориях объектов розничной торговли, аптек, всех организаций (предприятий), деятельность которых не приостановлена, а также при пользовании услугами легкового такси", - говорится в постановлении.

Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 31 мая, говорится в документе. При этом гражданам с 12 мая разрешили прогулки и занятия спортом на улице. Кроме того, возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом.

Ранее обязательный масочный режим в общественных местах был введен в других регионах Приволжского федерального округа — в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Пермском крае.