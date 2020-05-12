{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Обязательный масочный режим ввели во всех регионах Поволжья

Последней такую меру ввела Кировская область

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Все регионы Приволжского федерального округа обязали жителей носить маски в общественных местах. Последней это сделала Кировская область, на сайте правительства которой во вторник опубликовали постановление, закрепляющее такие требования.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 12.05.2020 по 31.05.2020 включительно (…) гражданам в обязательном порядке (…) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования, в том числе в общественном транспорте, медицинских организациях, на территориях объектов розничной торговли, аптек, всех организаций (предприятий), деятельность которых не приостановлена, а также при пользовании услугами легкового такси", - говорится в постановлении.

Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 31 мая, говорится в документе. При этом гражданам с 12 мая разрешили прогулки и занятия спортом на улице. Кроме того, возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом.

Ранее обязательный масочный режим в общественных местах был введен в других регионах Приволжского федерального округа — в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Пермском крае.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Британским язычникам запретили отмечать солнцестояние у Стоунхенджа из-за коронавируса
Каждый год у неолитического памятника собираются более 10 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС