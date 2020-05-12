{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Аэропорт "Хибины" в Мурманской области закрыли до 17 мая из-за пандемии

Руководство аэропорта не исключает продления этого срока

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Аэропорт "Хибины", расположенный в городе Апатиты Мурманской области, останется закрытым до 17 мая из-за коронавируса по решению властей региона. Об этом во вторник сообщила ТАСС генеральный директор аэропорта "Хибины" Светлана Скопина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Решение о закрытии аэропорта было принято исключительно из соображений безопасности и связано с тем, что властями региона введены ограничения на въезд в города Кировск и Апатиты. Аэропорт закрыт у нас с 3 апреля пока до 17 мая из-за пандемии. Однако не исключено, что этот срок будет продлен, так как губернатор объявил о продлении режима повышенной готовности в Кировске и Апатитах", - сказала Скопина.

Въезд в Кировск и Апатиты Мурманской области был ограничен решением властей региона с 29 марта, с 5 апреля также введены ограничения на выезд. Ранее во вторник на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Чибис заявил, что введенные и действующие на территории этих городов запреты и ограничения продлены до 1 июня.

По словам Скопиной, несмотря на закрытие аэропорта в связи с пандемией, большая часть персонала продолжает работу, ни один человек не уволен и не сокращен. "Собственник аэропорта "Хибины", компания "ФосАгро", выполняет все социальные обязательства перед сотрудникам, заработная плата людям выплачивается вовремя. Большая часть персонала, а всего у нас 148 сотрудников, работает в обычном графике, это все дежурные службы, служба аэродромного обеспечения, пожарные, безопасность. Часть сотрудников работает удаленно, и некоторые, как например служба досмотра, находятся в вынужденном простое", - пояснила Скопина.

Аэропорт "Хибины" принимает рейсы авиакомпаний "Северсталь", S7 Airlines из Санкт-Петербурга, Москвы и Череповца. Он расположен в центре Кольского полуострова, на территории административного района города Апатиты Мурманской области, в 32 км от Кировска. Расстояние от аэропорта до Мурманска не превышает 200 км.

По информации оперативного штаба, на утро вторника в Мурманской области выявлено 2 426 подтвержденных случаев заболевания, 378 - в целом по территории области, 110 - в Апатитах, 75 - в Кировске, вылечены и выписаны из больницы 468 человек, 1 955 находятся на лечении с коронавирусом, 5 человек умерли.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Британским язычникам запретили отмечать солнцестояние у Стоунхенджа из-за коронавируса
Каждый год у неолитического памятника собираются более 10 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС