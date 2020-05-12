Аэропорт "Хибины" в Мурманской области закрыли до 17 мая из-за пандемии

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Аэропорт "Хибины", расположенный в городе Апатиты Мурманской области, останется закрытым до 17 мая из-за коронавируса по решению властей региона. Об этом во вторник сообщила ТАСС генеральный директор аэропорта "Хибины" Светлана Скопина.

"Решение о закрытии аэропорта было принято исключительно из соображений безопасности и связано с тем, что властями региона введены ограничения на въезд в города Кировск и Апатиты. Аэропорт закрыт у нас с 3 апреля пока до 17 мая из-за пандемии. Однако не исключено, что этот срок будет продлен, так как губернатор объявил о продлении режима повышенной готовности в Кировске и Апатитах", - сказала Скопина.

Въезд в Кировск и Апатиты Мурманской области был ограничен решением властей региона с 29 марта, с 5 апреля также введены ограничения на выезд. Ранее во вторник на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Чибис заявил, что введенные и действующие на территории этих городов запреты и ограничения продлены до 1 июня.

По словам Скопиной, несмотря на закрытие аэропорта в связи с пандемией, большая часть персонала продолжает работу, ни один человек не уволен и не сокращен. "Собственник аэропорта "Хибины", компания "ФосАгро", выполняет все социальные обязательства перед сотрудникам, заработная плата людям выплачивается вовремя. Большая часть персонала, а всего у нас 148 сотрудников, работает в обычном графике, это все дежурные службы, служба аэродромного обеспечения, пожарные, безопасность. Часть сотрудников работает удаленно, и некоторые, как например служба досмотра, находятся в вынужденном простое", - пояснила Скопина.

Аэропорт "Хибины" принимает рейсы авиакомпаний "Северсталь", S7 Airlines из Санкт-Петербурга, Москвы и Череповца. Он расположен в центре Кольского полуострова, на территории административного района города Апатиты Мурманской области, в 32 км от Кировска. Расстояние от аэропорта до Мурманска не превышает 200 км.

По информации оперативного штаба, на утро вторника в Мурманской области выявлено 2 426 подтвержденных случаев заболевания, 378 - в целом по территории области, 110 - в Апатитах, 75 - в Кировске, вылечены и выписаны из больницы 468 человек, 1 955 находятся на лечении с коронавирусом, 5 человек умерли.