Замглавы Курской области по вопросам здравоохранения покинула пост

КУРСК, 12 мая. /ТАСС/. Замгубернатора Курской области Ирина Хмелевская, курирующая вопросы здравоохранения, с 12 мая покинула пост по собственному желанию, сообщил во вторник на заседании оперштаба региона по борьбе с распространением коронавируса глава региона Роман Старовойт. Должность, в том числе для работы над реформой областной системы здравоохранения, занял Андрей Белостоцкий, ранее занимавший пост старшего вице-президента ГК "МедИнвестГрупп".

"С сегодняшнего дня Ирина Григорьевна Хмелевская не занимает пост заместителя губернатора Курской области, это решение принято совместно. Хотел бы поблагодарить Ирину Григорьевну за ту работу, которая была проведена за период работы в администрации Курской области", - сказал Старовойт, отметив, что Хмелевская перейдет работать в Курский государственный медицинский университет.

На пост заместителя губернатора, курирующего здравоохранение и социальный блок, назначен Андрей Белостоцкий. С декабря 2019 года Белостоцкий занимал пост старшего вице-президента ГК "МедИнвестГрупп", с 2015 по 2019 годы курировал работу больниц и поликлиник Москвы в статусе главы Дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения. По словам Старовойта, Белостоцкому в ближайшее время предстоит сосредоточиться не только на борьбе с распространением коронавируса в Курской области, но и на вопросах реформы системы здравоохранения региона.

"Очень рассчитываю на профессиональные навыки и знания, которые были получены во время работы в федеральном агентстве, которое курирует здравоохранение. Тем более, что Андрей Викторович вплотную занимался реформой системы здравоохранения Москвы, и мы стоим на пороге тех же изменений", - добавил Старовойт.

К 12 мая в Курской области выявили 1 554 случая заражения коронавирусной инфекцией, 336 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.