Главврач Московской областной скорой помощи: врачи регулярно проходят тесты на коронавирус

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты Московской областной станции скорой помощи регулярно проходят исследование на новую коронавирусную инфекцию. Также для медиков сформирован резерв средств индивидуальной защиты, сообщил во вторник ТАСС главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило, что врачей подмосковной скорой помощи практически не тестируют на наличие новой коронавирусной инфекции, в результате чего в регионе заболели "десятки медиков".

"Все медицинские специалисты Московской областной станции скорой медицинской помощи регулярно проходят исследования на коронавирусную инфекцию", - сказал Какурин. Он добавил, что все бригады Московской областной станции скорой медицинской помощи обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты.