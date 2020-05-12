В Переславле-Залесском коронавирус выявлен у троих воспитанников детского дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у троих воспитанников детского дома в Переславле-Залесском Ярославской области, вирус также подтвержден у сотрудника детдома. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"По результатам тестирования положительный результат выявлен у трех детей и одного взрослого", - говорится в сообщении. У всех заразившихся нет недомоганий. Сейчас в инфекционной больнице находятся трое воспитанников детского дома, их состояние удовлетворительное. На домашней самоизоляции находится один взрослый - заразившийся сотрудник учреждения.

Ранее детский дом был закрыт на карантин после подтверждения заражения коронавирусом одного из сотрудников. "Все внешние контакты были ограничены, сотрудники переведены на временный закрытый круглосуточный режим работы, усилены профилактические меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм. В детском доме находились 39 детей и 26 работников", - цитирует пресс-служба директора департамента образования Ярославской области Ирину Лободу.