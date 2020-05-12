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Пандемия коронавируса нового типа
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В России в 2020 году не зафиксирован рост смертности от болезней органов дыхания

Демографический анализ наоборот свидетельствует о снижении смертности от таких болезней на 9,8%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минздрав России, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции в стране, отметил отсутствие в целом роста смертности от болезней органов дыхания, пневмоний и гриппа в первом квартале 2020 года.

"В контексте развития эпидемии COVID-19 следует отметить, что в январе-марте 2020 года роста смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмоний и гриппа, в России в целом не отмечается", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства.

Так, демографический анализ по причинам смерти в субъектах РФ, по оперативным данным Росстата за январь-март 2020 года, свидетельствует о снижении смертности от болезней органов дыхания на 9,8% или 1 687 человек - с 17 229 в январе-марте 2019 года до 15 542 в 2020 году в 58 регионах РФ, в том числе от пневмонии - на 1 102 человек или 15,3% в 56 регионах. Также снижение смертности наблюдалось от инфекционных и паразитарных болезней на 7,5% или 631 человек в 49 регионах, болезней системы кровообращения на 6,7% или 15 437 человек в 73 регионах, внешних причин смерти на 6,2% или 2 043 человек в 53 регионах, новообразований на 3,1% или 2 350 человек также в 53 регионах.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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