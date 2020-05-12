В Британии заявили, что число смертей из-за коронавируса на треть больше официальной цифры

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Количество британцев, умерших после заражения новым коронавирусом, может быть почти на треть больше официальных цифр, публикуемых Минздравом королевства. Это следует из обнародованного во вторник доклада британской Национальной статистической службы (ONS).

Согласно новым данным, число смертей, потенциально связанных с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, в Англии и Уэльсе на 1 мая достигло 34 978. По оценкам агентства Reuters, с учетом Северной Ирландии и Шотландии этот показатель превышает 38 тыс. При этом Минздрав королевства 1 мая сообщал о 27,5 тыс. летальных исходов, а по последним данным, оглашенным 11 мая, число смертей достигло 32 065.

С 29 апреля в статистику Минздрава включают не только тех жителей страны, которые умерли в больницах, но и умерших в домах престарелых, хосписах, а также у себя дома. При этом официальная статистика включает лишь людей, у которых анализы подтвердили заражение новым коронавирусом. ONS же считает также те случаи, когда в свидетельстве о смерти было указано подозрение на наличие заболевания. В докладе также указывается, что несмотря на то, что вспышка заболевания идет на спад, число смертей медленнее всего снижается в домах престарелых, где в начале мая впервые было отмечено больше летальных исходов, чем в больницах.

Великобритания занимает второе после США место в мире по числу подтвержденных смертей среди пациентов с коронавирусом. 5 мая газета The Times сообщила о том, что в результате вспышки коронавируса в стране могло умереть почти вдвое больше людей, чем свидетельствуют официальные данные. Издание сообщило о 55,7 тыс. возможных смертей, подсчитав разницу между общим количеством смертей, отмеченных в стране с начала пандемии, и средним показателем смертности за тот же период последних пяти лет.

Последние выкладки ONS стали доступны накануне ослабления карантина, действующего в королевстве с 23 марта. В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что на первом этапе (с 13 мая) людям будет разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу выйдут сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. Возобновят работу садовые центры, а с июня, как ожидается, многие другие магазины и частично школы.