{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Пушкинский музей прорабатывает меры безопасности для посетителей в пандемию

По словам директора музея Марины Лошак, необходимо создать такие условия, чтобы посетители не чувствовали себя как в больнице

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина прорабатывает меры безопасности для посетителей и сотрудников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Руководство обменивается опытом с коллегами из уже открывшихся немецких, итальянских и французских музеев, сообщила во вторник директор Пушкинского музея Марина Лошак в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Санитайзер будет стоять во всех местах, где должен стоять. <...> Это другая логика существования музея: как выстроен маршрут посетителя в музее, как сделать так, чтобы были соблюдены эти нормы полутора-двух метров, как рассчитать их в зале. Что-то будет перевешено специально, будет какая-то новая навигация. Мы сейчас думаем, как сделать ее не только удобной, но еще и интересной, как интерпретировать сложности в нашей жизни, которые превращают это все в искусство, а не просто в сухую логику приема", - сказала она.

"Много очень логистических задач. Поверьте, они очень сложные, - продолжила директор Пушкинского музея. - Сейчас мы занимаемся тем, что находимся в плотнейшей коммуникации с нашими коллегами со всего мира, говорим с директорами немецких музеев, маленьких итальянских музеев, французских, которые уже открылись, и очень мощно меняемся опытом, чтобы изучить их собственный и использовать их как проводников в этот момент жизни, чтобы не ошибиться и пойти по правильному пути".

По ее словам, необходимо создать такие условия, чтобы посетители чувствовали себя не как в больнице. "Поэтому мы сейчас думаем о том, как соблюсти те самые балансы, которые дадут нам возможность сохранить здоровье наших посетителей в рамках абсолютно разумного подхода. Вместе с тем дать те эмоции, впечатления, по которым они так соскучились", - добавила Лошак.

Она также сообщила, что сотрудники музея старше 65 лет продолжают работать в дистанционном режиме.

Теги
РоссияЛошак, Марина ДевовнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Более 600 вологодских медиков получат выплаты за работу в условиях пандемии до 15 мая
Всего их выплатят 644 медработникам региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС