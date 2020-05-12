Пушкинский музей прорабатывает меры безопасности для посетителей в пандемию

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина прорабатывает меры безопасности для посетителей и сотрудников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Руководство обменивается опытом с коллегами из уже открывшихся немецких, итальянских и французских музеев, сообщила во вторник директор Пушкинского музея Марина Лошак в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Санитайзер будет стоять во всех местах, где должен стоять. <...> Это другая логика существования музея: как выстроен маршрут посетителя в музее, как сделать так, чтобы были соблюдены эти нормы полутора-двух метров, как рассчитать их в зале. Что-то будет перевешено специально, будет какая-то новая навигация. Мы сейчас думаем, как сделать ее не только удобной, но еще и интересной, как интерпретировать сложности в нашей жизни, которые превращают это все в искусство, а не просто в сухую логику приема", - сказала она.

"Много очень логистических задач. Поверьте, они очень сложные, - продолжила директор Пушкинского музея. - Сейчас мы занимаемся тем, что находимся в плотнейшей коммуникации с нашими коллегами со всего мира, говорим с директорами немецких музеев, маленьких итальянских музеев, французских, которые уже открылись, и очень мощно меняемся опытом, чтобы изучить их собственный и использовать их как проводников в этот момент жизни, чтобы не ошибиться и пойти по правильному пути".

По ее словам, необходимо создать такие условия, чтобы посетители чувствовали себя не как в больнице. "Поэтому мы сейчас думаем о том, как соблюсти те самые балансы, которые дадут нам возможность сохранить здоровье наших посетителей в рамках абсолютно разумного подхода. Вместе с тем дать те эмоции, впечатления, по которым они так соскучились", - добавила Лошак.

Она также сообщила, что сотрудники музея старше 65 лет продолжают работать в дистанционном режиме.