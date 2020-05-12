Лавров заявил, что Россия готова к конференции "пятерки" СБ ООН по пандемии "хоть завтра"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия готова к проведению видеоконференции "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН по ситуации с пандемией коронавируса "хоть завтра". Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия готова к такой встрече хоть завтра. Не у нас возникли проблемы с конкретными сроками, в которые такой контакт может состояться. Мы будем готовы нашим партнерам по "пятерке" оказывать всяческое содействие в достижении консенсуса, если дело упирается в те или иные формулировки проекта итогового документа, - сказал он. - Пока нам о таких проблемах никто конкретно не говорил, но то, что документ должен быть принят, - все с этим согласны".

"Если будут объявлены сроки завтра, я убежден, что президент Путин найдет возможность участвовать в этой видеоконференции. Так что дело не в нас, еще раз вам хочу об этом сказать", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что сроки проведения очного саммита лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН будут определены, когда станут понятны сроки завершения пандемии.

"Этот саммит может быть только очным. Сейчас обсуждаются логистические, организационные, сущностные вопросы его повестки дня. Как только мы поймем горизонт прекращения коронавирусных проблем, будем уже предметно с нашими партнерами договариваться [о сроках проведения]", - сказал министр.

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН.

Ранее Лавров сообщил, что "пятерка" размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Министр пояснил, что с этой целью согласовано проведение видеоконференции и обсуждается ее дата.