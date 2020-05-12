В Новороссийске запретили строительство ЖК из-за маевки рабочих на площадке

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Новороссийска отозвали разрешение на строительство жилого комплекса в селе Гайдук из-за того, что рабочие в условиях карантина из-за пандемии коронавируса устроили на строительной площадке пикник в честь майских праздников, нарушив санитарные нормы. Об этом сообщил у себя на странице в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

"В Новороссийске наказали рабочих, которые устроили шумный праздник на стройплощадке. В социальных сетях появилось видео, на котором группа рабочих весело отмечают маевку. В ходе проведенного расследования выяснилось, что на видео - граждане Узбекистана - все они работали на той самой строке. У застройщика ЖК "Гайдук-Сити" отозвали разрешение на строительство", - говорится в сообщении Дяченко.

На видео было зафиксировано, как не менее полутора десятков строителей находились за праздничным столом, нарушали социальную дистанцию. На прораба составлен протокол об административном правонарушении, сами нарушители режима карантина также будут оштрафованы.