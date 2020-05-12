В Новороссийске запретили строительство ЖК из-за маевки рабочих на площадке

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Новороссийска отозвали разрешение на строительство жилого комплекса в селе Гайдук из-за того, что рабочие в условиях карантина из-за пандемии коронавируса устроили на строительной площадке пикник в честь майских праздников, нарушив санитарные нормы. Об этом сообщил у себя на странице в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко.
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В Новороссийске наказали рабочих, которые устроили шумный праздник на стройплощадке. В социальных сетях появилось видео, на котором группа рабочих весело отмечают маёвку. На записи видно, что на строительной площадке собралось не менее полутора десятков человек, они накрыли стол, слушали громкую музыку, танцевали. Жители возмущены поведением строителей, которые открыто нарушают действующие ограничительные меры. Под видео граждане оставили более трех десятков негативных комментариев. В ходе проведенного расследования, выяснилось, что на видео - граждане Узбекистана. Все они работали на той самой строке. Известно, что данная площадка, где рабочие устроили пикник, находится в селе Гайдук, там ведется строительство многоквартирного жилого дома. На прораба составлен протокол о нарушении режима самоизоляции, принятого для предотвращения распространения коронавируса. Нарушителям грозят штрафные санкции. У застройщика ЖК «Гайдук-Сити» отозвали разрешение на строительство. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020
"В Новороссийске наказали рабочих, которые устроили шумный праздник на стройплощадке. В социальных сетях появилось видео, на котором группа рабочих весело отмечают маевку. В ходе проведенного расследования выяснилось, что на видео - граждане Узбекистана - все они работали на той самой строке. У застройщика ЖК "Гайдук-Сити" отозвали разрешение на строительство", - говорится в сообщении Дяченко.
На видео было зафиксировано, как не менее полутора десятков строителей находились за праздничным столом, нарушали социальную дистанцию. На прораба составлен протокол об административном правонарушении, сами нарушители режима карантина также будут оштрафованы.