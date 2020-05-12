Бесконтактное измерение температуры пассажиров тестируют на Ленинградском вокзале Москвы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") совместно с РЖД тестирует российскую систему бесконтактного измерения температуры на Ленинградском вокзале в Москве, говорится в пресс-релизе Ростеха.

Пилотные испытания проходят в здании вокзала при выходе к поездам дальнего следования, оборудование автоматически сканирует всех пассажиров, проходящих на посадку. Для организации контроля частично изменили схему движения, по которой выход на платформы теперь возможен только через здание вокзала. Вход осуществляется со стороны Комсомольской площади и автостоянки через подъезд № 3.

Внутри двухдиапазонной системы - тепловизор и видеокамера, управляемые уникальным алгоритмом с искусственным интеллектом. Выделяя в сканируемом потоке людей, чья температура выходит за пределы критического значения, тепловизионная установка моментально отмечает их на мониторе оператора цветом и подает тревожный сигнал. Пассажирам с повышенной температурой предлагается пройти в медицинский пункт вокзала для проведения контрольного замера температуры традиционный контактным методом.

"Подобный подход уже доказал свою высокую эффективность на практике в Китае - в аэропортах и на вокзалах в условиях реальной эпидемии. Благодаря заложенным в нашей системе технологиям искусственного интеллекта она позволяет безошибочно распознавать в плотном человекопотоке людей с повышенной температурой тела, которая может указывать на возможное присутствие вируса атипичной пневмонии, коронавируса нового типа, птичьего гриппа и других заболеваний. При этом температура человека определяется моментально и с точностью около 0,1 градуса", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, слова которого приводятся в сообщении.

Система изготавливается на Красногорском заводе им. С. А. Зверева, входящему в состав холдинга, под брендом "Зенит" и предназначена для размещения на вокзалах, в аэропортах и других местах большого скопления людей.