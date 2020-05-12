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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 12 тыс. студентов на Хайнане возобновили занятия в своих учебных заведениях

Перед проходом на территорию учебных заведений всех студентов ожидает процедура строгого санитарного контроля

ХАЙКОУ /Китай/, 12 мая. /ТАСС/. Более 11,7 тыс. студентов в южной китайской провинции Хайнань вернулись 9 мая к занятиям в своих университетах и колледжах после нескольких месяцев вынужденного перерыва в учебе из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает во вторник местный информационный ресурс "Наньхайван".

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Перед проходом на территорию учебных заведений всех студентов ожидает процедура строгого санитарного контроля. К примеру, в Хайнаньском университете учащимся измеряют температуру тела, предлагают продезинфицировать руки специальным средством, а также регистрируют личные данные и проверяют наличие "кода здоровья".

"Сотрудники нашего университета измеряют температуру тела каждого студента, проверяют "код здоровья", записи с данными по температуре тела за 18 дней и подписи на письмах с обязательствами на входе", - приводит ресурс слова проректора базирующегося в Хайкоу педагогического университета Цюнтай Ван Хуа.

В ближайшие 10 дней, указывает "Наньхайван", власти рассчитывают на то, что около 230 тыс. хайнаньских студентов смогут вернуться к занятиям в учебных заведениях провинции. Местными властями было создано около 10 инспекционных и надзорных групп для координации работы по противодействию распространению инфекции и обеспечению мер санитарного контроля в вузах и колледжах провинции.

В некоторых университетах провинции, сообщает ресурс, к занятиям вернулись только студенты выпускных курсов. Для всех остальных продолжается режим онлайн-обучения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Она распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. На Хайнане за все время эпидемии было выявлено 168 случаев инфицирования.

Теги
КитайХайнаньПандемия коронавируса нового типа
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