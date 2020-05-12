Штат в Индии освободит половину заключенных из-за пандемии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /ТАСС/. Правительство штата Махараштра, который признан наиболее пораженным коронавирусом из всех штатов Индии, приняло решение освободить или перевести на условное отбывание наказания около 17 тыс. заключенных из примерно 35 тыс. Как сообщает во вторник телеканал NDTV , такое решение было принято после того, как более 180 заключенных тюрьмы в городе Мумбаи, столице штата, были признаны инфицированными коронавирусом.

"Примерно 185 заключенных в тюрьме Arthur Road в Мумбаи заражены коронавирусом, их лечение продолжается. Правительство Махараштры приняло решение об освобождении 17 тыс. заключенных разных тюрем из 35 тыс., чтобы они не заразились в тюрьмах и чтобы заключенные могли соблюдать социальную дистанцию", - цитирует телеканал главу МВД штата Анила Дешмукха.

Среди освобождаемых лиц около 5 тыс. находящихся под следствием, еще 5 тыс. - осужденные на срок до семи лет, остальные осуждены на срок более семи лет, но не за тяжкие преступления.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии достигло к утру вторника 70 756. Как сообщает на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, количество умерших от инфекции составило 2 293. Больше всего заболевших отмечено в Махараштре - 23 401, от инфекции умерли в этом штате 868 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.