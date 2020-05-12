Власти Нью-Йорка планируют тестировать на коронавирус 50 тыс. человек в сутки

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка разворачивают сеть центров тестирования на коронавирус с целью довести число таких обследований до 50 тыс. в сутки. Об этом сообщил во вторник мэр города Билл де Блазио. Его выступление транслировал нью-йоркский телеканал NY1 .

По словам мэра, к 25 мая в городе появятся 10 новых центров тестирования, а число обследований будет доведено до 10,7 тыс. в сутки. "В будущем планируется довести общее число тестов до 50 тыс. и даже большего количества", - заявил де Блазио.

Напомнив о том, что на прошлой неделе в городе была создана новая организация для оценки ситуации с коронавирусом Test and Trace Corps, мэр сообщил, что первые 535 сотрудников этой организации уже проходят подготовку по методическим указаниям, подготовленным Университетом Джонса Хопкинса. К июню, добавил чиновник, число сотрудников Test and Trace Corps планируется довести до 2,5 тыс.

Мэр проинформировал о снижении за сутки числа новых случаев заражения коронавирусом с 55 до 51. В то же время с 537 до 550 выросло число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Эти показатели не дают основания для того, чтобы смягчать санитарные мероприятия, введенные для предотвращения распространения коронавируса, - подчеркнул он. - Мы считаем, что эти показатели должны постоянно снижаться на протяжении по крайней мере 10 суток для того, чтобы можно было рассмотреть вопрос об ослаблении санитарных ограничений".

Билл де Блазио сообщил, что в Нью-Йорке выявлены 52 случая синдрома детской многосимптомной инфекции, у 25 детей обнаружен коронавирус.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 80 тыс. человек, в том числе более 26 тыс. - в штате Нью-Йорк.