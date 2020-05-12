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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова назвала примером "дезинформационной пандемии" публикации СМИ о смертности в РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что тема коронавируса стала "питательной средой" для ряда дезинформационных кампаний

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Публикации ведущих западных СМИ о якобы имеющем место сознательном занижении в России смертности из-за коронавируса являются примером "дезинформационной пандемии". Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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По ее словам, тема коронавируса стала "питательной средой" для ряда дезинформационных кампаний. "Сегодня мы живем в условиях дезинформационной пандемии, - сказала дипломат. - Это один из ее классических примеров. Речь идет не об одной публикации на данную тему, а о целом залпе. И центральными выступили две крупнейшие западные газеты - Financial Times и The New York Times".

Захарова обратила внимание на отсутствие в этих статьях российской позиции. "Не может быть такого, если речь идет об объективной журналистике, чтобы, когда готовится материал, который будет звучать достаточно сенсационно и разоблачать, не приводилась актуальная позиция обеих сторон по этой теме, - подчеркнула она. - В статьях превалирует мнение, подтверждающее правоту заявленного тезиса относительного того, что якобы смертность в России может быть на 70% выше, чем официальные цифры. Ничего для того, чтобы предоставить площадку российской стороне по актуальной теме, здесь даже рядом нет".

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших от коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в свою очередь в интервью телеканалу "Россия-24" заявила, что в России не наблюдаются факты сознательного занижения смертности из-за коронавируса.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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