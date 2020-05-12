В ОП считают, что атаки хакеров на сайт "Бессмертного полка" говорят об успешности акции

"Эти хакерские атаки - звенья одной цепи вместе с тем, что мы называем фальсификацией истории. А то, что "Бессмертный полк" кого-то задевает, вызывает нападки, - это тоже в своем роде успех. Те, кто пытаются переписать историю своих предков, боятся павших - это их беда в первую очередь. Мне таких людей просто жаль, с ними не о чем говорить", - сказал Бочаров ТАСС во вторник.

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Он напомнил, что еще во время первой акции "Бессмертного полка" было "вылито много грязи со стороны Запада и со стороны наших соотечественников, живущих в нашей стране, у которых воевали деды и прадеды".

"Хакеры плюют на то, чем жили их предки. У этих людей убеждений нет, у них лишь одна ценность, которая называется деньги. Такие могут и мать родную продать. Вот характеристика этих хакеров, которым безразлична судьба прошлых поколений, а значит и безразлична судьба будущего", - отметил Бочаров.

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской сообщил во вторник, что организаторы акции планируют передать в Следственный комитет России список IP-адресов, с которых были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров вермахта. Кроме того, платформа онлайн-шествия и сайт волонтерыпобеды.рф выдержали 9 мая несколько хакерских атак, которые не смогли помешать онлайн-трансляции.

Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" велась на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko.