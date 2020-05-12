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Пандемия коронавируса нового типа

Количество тестов на коронавирус в Дагестане увеличат до 3 тыс. в день

На данный момент в регионе производят более тысячи тестов в сутки

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС /. Власти Дагестана при поддержке федерального центра планируют нарастить количество проведенных тестов на коронавирус до 3 тысяч в день. Об этом во вторник заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала РГВК "Дагестан".

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"Это правда, что не хватает [тестов]. Есть сложности... Поэтому к нам и прибыл заместитель министра здравоохранения России, группа [минздрава РФ] долго пробыла у нас, ознакомилась и поняла, насколько сложная ситуация... Самое главное - оперативное выявление заболевших. Мы поставили задачу выйти на 3 тысячи исследований [в день]. Очень амбициозная, сложная задача, дорогостоящая, но мы будем к ней идти", - заявил Васильев.

В региональном оперштабе отметили ТАСС, что за все время проведено 31 тыс. 148 тестов. В сутки проводится более тысячи тестов, а планируется увеличение в три раза.

По словам Васильева, после визита группы Минздрава России в республику поступать дорогостоящие лекарства. "Вчера пришло 400 упаковок дорогостоящего и очень редкого лекарства, которое нужно и которого у нас не было. Это лекарство в мире найти трудно", - отметил Владимир Васильев.

Также в прямом эфире глава региона сообщил, что число умерших от коронавируса в регионе достигло 26, а от внебольничной пневмонии - 481. При этом он отметил, что значительное увеличение заболеваемости внебольничной пневмонией произошло в середине апреля. "У нас произошел скачок 16 апреля - 222 [случая] заболеваний внебольничной пневмонии, 23 апреля - 446. Первого мая тоже большой скачок - 656", - сказал он.

Пик заболевания внебольничной пневмонией, по словам васильева, произошел 5 мая - 723. 6 мая было 626 случаев заболевания, 7 мая - 719, 8 мая - 675, 9 мая - 705, 10 мая - 734, а 11 мая - 486.

На сегодня в Дагестане зафиксировано более 2 888 случаев заражения, республика находится на пятом месте среди регионов России по этому показателю. Как сообщал ранее глава региона, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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