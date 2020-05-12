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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородских колледжах не станут отменять демонстрационные экзамены из-за коронавируса

Практика демонстрационных экзаменов для выпускников колледжей и техникумов введена в Новгородской области начиная с 2018 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Министерство образования Новгородской области приняло решение не отменять демонстрационные экзамены для выпускников колледжей и техникумов, которые проходят с участием потенциальных работодателей одновременно с государственной итоговой аттестации молодых специалистов, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила министр образования региона Евгения Серебрякова.

Практика демонстрационных экзаменов для выпускников колледжей и техникумов введена в Новгородской области начиная с 2018 года. Это сделано, чтобы продемонстрировать работодателям навыки молодых специалистов и повысить их перспективы на быстрое трудоустройство по полученной профессии.

"Эта форма для нас очень важна, так как реальные работодатели, выступая экспертами, смотрят на будущих сотрудников, и после внедрения демонстрационных экзаменов у нас до 80% выросло трудоустройство выпускников. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше студентов работали по профессии", - сообщила Серебрякова, добавив, что демонстрационные экзамены пройдут с 19 мая по 25 июня и будут организованы с учетом санитарных требований, введенных из-за распространения коронавируса.

Таким образом, в этом году выпускникам новгородских колледжей и техникумов предстоит, как и обычно, пройти две формы аттестации: государственную итоговую и демонстрационный экзамен. Однако, как пояснила Серебрякова, из-за ситуации с коронавирусом формат государственной итоговой аттестации будет изменен. "Даже если нам разрешат выводить экзамены очно, мы, скорее всего, проведем государственную итоговую аттестацию в СПО (средние профессиональные учебные заведения) в дистанционном формате. Мы уже готовимся к этому", - добавила министр.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области, в этом году из колледжей и техникумов области выпускаются 2 560 молодых специалистов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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