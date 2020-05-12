{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД отмечает тенденцию к снижению числа преступлений, связанных с домашним насилием

Там отметили, что в январе-марте произошло снижение на 7%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Тенденция к снижению числа преступлений, связанных с домашним насилием, наметилась в России за первый квартал 2020 года. Об этом во вторник заявил в эфире телеканала "Россия-24" представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

На эту тему
"Тревожный чемоданчик", план побега и поиск убежища: что делать жертвам домашнего насилия

"Статистика по домашнему насилию остается стабильной, как и в прошлом году имеет тенденция к сокращению. В январе-марте - на 7% снижение. Число убийств меньше на 3%, умышленного причинения вреда здоровью - на 13%", - сказал он.

По его словам, количество административно наказуемых побоев сократилось за первый квартал на 0,4%, а по сравнению с прошлогодним апрелем - на 23,5%. Кроме того он сообщил, что если количество случаев ухода из дома детей составляет "примерно около 100 в месяц, то в нынешнем апреле их было 66".

"Также отмечается снижение по общему количеству убийств на 4,9%. Тяжкий вред здоровью - на 3,3%, по имущественным преступлениям, в том числе по разбоям, - на 22,5% снижение, квартирных краж - на 15,5%", - добавил представитель главка. Он пояснил также, что в сфере IТ-технологий наблюдается "некоторое увеличение преступлений".

Ранее в пресс-службе МВД РФ ТАСС уточнили, что по итогам первого квартала 2020 года количество преступлений в семейной сфере сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%. В марте было зарегистрировано свыше 13 тыс. таких правонарушений, что на 6,5% меньше по сравнению с прошлогодним мартом. В апреле, когда в России были введен режим самоизоляции, число подобных противоправных деяний составило почти 7,7 тыс., что на 23,4% меньше, чем в апреле прошлого года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Мультимедиа арт музей бессрочно установит бесплатный вход для врачей
Также музей запускает флешмоб. Все желающие могут нарисовать, сфотографировать или создать на компьютере цветы, которые хотелось бы послать медикам, и выложить в соцсети с хештегом #цветыврачам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС