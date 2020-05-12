МВД отмечает тенденцию к снижению числа преступлений, связанных с домашним насилием

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Тенденция к снижению числа преступлений, связанных с домашним насилием, наметилась в России за первый квартал 2020 года. Об этом во вторник заявил в эфире телеканала "Россия-24" представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

"Статистика по домашнему насилию остается стабильной, как и в прошлом году имеет тенденция к сокращению. В январе-марте - на 7% снижение. Число убийств меньше на 3%, умышленного причинения вреда здоровью - на 13%", - сказал он.

По его словам, количество административно наказуемых побоев сократилось за первый квартал на 0,4%, а по сравнению с прошлогодним апрелем - на 23,5%. Кроме того он сообщил, что если количество случаев ухода из дома детей составляет "примерно около 100 в месяц, то в нынешнем апреле их было 66".

"Также отмечается снижение по общему количеству убийств на 4,9%. Тяжкий вред здоровью - на 3,3%, по имущественным преступлениям, в том числе по разбоям, - на 22,5% снижение, квартирных краж - на 15,5%", - добавил представитель главка. Он пояснил также, что в сфере IТ-технологий наблюдается "некоторое увеличение преступлений".

Ранее в пресс-службе МВД РФ ТАСС уточнили, что по итогам первого квартала 2020 года количество преступлений в семейной сфере сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%. В марте было зарегистрировано свыше 13 тыс. таких правонарушений, что на 6,5% меньше по сравнению с прошлогодним мартом. В апреле, когда в России были введен режим самоизоляции, число подобных противоправных деяний составило почти 7,7 тыс., что на 23,4% меньше, чем в апреле прошлого года.