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Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии медсестры получат премии в честь профессионального праздника

Их размер составит 3 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 12 мая. /ТАСС/. Средний медперсонал Калмыкии получит единовременные выплаты, приуроченные к отмечаемому во вторник Международному дню медицинской сестры, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава республики Бату Хасиков.

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"Сегодня, 12 мая - Международный день медицинской сестры, это еще один повод вновь поблагодарить наших медицинских сестер и братьев за самоотверженную работу в это непростое время. И на федеральном, и на региональном уровнях реализуются меры дополнительной материальной поддержки всему медицинскому персоналу, занятому в борьбе с коронавирусом. В этот день в нынешней ситуации хочется сделать пусть небольшой, но приятный подарок всем нашим медсестрам и медбратьям. Поэтому принял решение осуществить им единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей", - написал Хасиков.

Глава республики уточнил, что единовременные выплаты получит весь средний медицинский персонал, трудящийся не только в системе здравоохранения, но и в учреждениях социального обслуживания и образовательных учреждениях.

По данным оперштаба республики по состоянию на вечер вторника, в регионе зарегистрировано 534 случая заражения коронавирусной инфекцией, 240 человек находятся на госпитализации. В тяжелом состоянии сейчас 12 пациентов, из них шесть - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровели и выписаны с выздоровлением 149 человек, умерли шестеро.

Ранее министр здравоохранения республики Юрий Кикенов сообщал, что пик заболеваемости, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19, достигнут в Калмыкии за выходные дни, ежесуточно в больницы поступают 20 до 40 человек. В связи со сложной эпидемической ситуацией режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 24 мая включительно.

Теги
РоссияКалмыкияХасиков, Бату СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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