Жители Мордовии получат социальную поддержку на 7 млрд рублей

ТАСС, 12 мая. Жители Республики Мордовии получат социальную поддержку на сумму в 7 млрд рублей. Всего поддержку получат более 50% жителей региона, при этом в условиях пандемии из-за угрозы распространения коронавируса часть выплат будут предоставляться без подтверждающих документов, говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном во вторник.

"В Мордовии 405 тыс. человек (это более 52% жителей региона) получают 120 мер социальной поддержки. Сумма бюджета на все меры социальной поддержки - более 7 млрд. рублей. В ситуации с распространением коронавирусной инфекции 15 мер социальной поддержки предоставляются без предоставления подтверждающих документов, гражданин подает только заявление, остальное отрабатывают службы соцобеспечения с партнерами", - цитируют в сообщении зампреда республиканского правительства Галину Лотванову.

Также в республике реализуются антикризисные меры по поддержке пострадавших от последствий пандемии предприятий. Как отметил министр финансов республики Алексей Симонов, отсрочка по уплате налогов высвободит в пострадавших отраслях 132 млн рублей, по страховым взносам - еще 243 млн рублей, льготы по аренде государственного имущества составят в текущем году 17 млн рублей.

В республике зафиксировано 1225 случаев заражения коронавирусом. Выписаны по выздоровлении 252 человека, умерли.