Госдума заслушает доклад Мурашко об охране здоровья россиян в период пандемии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Глава Минздрава Михаил Мурашко в среду выступит в Госдуме в рамках правительственного часа. Депутаты заслушают доклад министра, посвященный охране здоровья граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции в РФ.

В преддверии проведения правительственного часа министр провел дистанционные встречи со всеми фракциями Госдумы. В частности, депутаты поднимали вопросы продажи гигиенических масок в аптеках, принятия своевременных мер по недопущению роста цен на лекарства, обеспечения выплат медикам, подготовки методических рекомендаций, которые направлены в том числе на снижение нагрузки на медицинских работников.

Регистр граждан для обеспечения лекарствами

Также в среду депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении правительственный законопроект о создании федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет федерального или регионального бюджетов. Как отмечают авторы инициативы, документ призван расширить перечень лекарств, предоставляемых гражданам бесплатно.

Как отмечается в пояснительной записке, создание регистра призвано повысить точность прогнозирования потребности в лекарствах, питании и медицинских изделиях, "необходимых для реализации программ льготного лекарственного обеспечения". Кроме того, нововведение также позволит оценить объем невостребованных препаратов. Порядок ведения регистра определит правительство.

Законопроект также предлагает осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Так, законопроект упраздняет действующие сегодня ограничения в виде перечня лекарств, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций (перечень ОНЛС). Как отмечают авторы инициативы, нуждающиеся граждане смогут получать лекарства "в объеме не менее перечня ЖНВЛП, в который на 2020 год включено 758 международных непатентованных наименований лекарственных средств".

Выходной для диспансеризации после 40 лет

Помимо этого, нижняя палата рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о праве работника старше 40 лет на один выходной день в году для прохождения диспансеризации. Гарантируется, что этот день будет оплачиваемым исходя из среднего заработка. Однако человек должен будет подтвердить факт посещения врачей справкой медицинской организации, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.