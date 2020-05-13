Постояльцев интерната на Ставрополье госпитализируют после вспышки COVID-19

СТАВРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти приняли решение госпитализировать в инфекционную больницу постояльцев Новоселицкого психоневрологического интерната на Ставрополье после массового заражения коронавирусом. Об этом сообщил на странице в соцсети Instagram глава Новоселицкого района Ставропольского края Владимир Антоненко.

Ранее в социальных сетях было распространено видеообращение сотрудников закрытого на карантин интерната, которые пожаловались на недостаточную медицинскую помощь. Также представители коллектива учреждения отметили, что накануне должно было быть принято решение об изоляции постояльцев в медицинском учреждении, однако никакой информации до них доведено не было.

"В социальных сетях разлетелось видео, которое записали медицинские работники Новоселицкого психоневрологического интерната. С завтрашнего дня мы начнем перевозить пациентов интерната в инфекционную больницу Изобильненского городского округа. Это займет 2-3 дня, но к 15 мая все постояльцы интерната будут находиться в специализированном медицинском учреждении", - написал Антоненко.

Глава района также разместил видеозапись встречи с коллективом интерната. "Медицинский персонал останется на карантине в помещении интерната до получения результатов ранее взятых тестов на COVID-19. Все проблемы - получение результатов тестов, распределение больных, выход здоровых сотрудников из карантина, все буду контролировать лично", - отметил Антоненко.

5 мая в краевом управлении по информационной политике журналистам сообщили о закрытии на карантин психоневрологического интерната после заражения одной из сотрудниц. Впоследствии диагноз был подтвержден у 21 человека. Интернат является стационарным учреждением с круглосуточным проживанием инвалидов с психическими заболеваниями, в настоящий момент в нем проживают порядка 70 постояльцев.

В Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 1 125 случаев заражения коронавирусом, 325 человек выписаны из больниц после выздоровления, 21 пациент умер.