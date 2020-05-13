Власти Калифорнии объявили о порядке возобновления работы ТЦ, офисов и музеев

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Власти штата Калифорния разрешили возобновить работу офисов, торговых центров и музеев под открытым небом при соблюдении определенных условий. Об этом объявил во вторник в своем Twitter губернатор штата Гэвин Ньюсом.

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Он уточнил, что ТЦ в Калифорнии должны работать только навынос, т.е. покупатели могут делать заказы онлайн или по телефону и в назначенное время забирать товары у дверей магазина.

Разрешается открывать офисы, которые не могут работать дистанционно.

Каждое предприятие обязано перед тем, как возобновить работу, обучить персонал навыкам работы в условиях пандемии: соблюдению безопасной дистанции, тщательному проведению дезинфекции, регулярному измерению температуры, оперативному выявлению симптомов заражения.

По данным губернатора, количество проведенных тестов на коронавирус в штате превысило 1 млн.

Президент Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". В Калифорнии с 8 мая открылись некоторые предприятиях розничной торговли, производства и логистики, включая магазины одежды, книг, цветов и спортивного инвентаря. Учебные заведения, кинозалы и театры по-прежнему закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,35 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 81 805 человек. В Калифорнии насчитывается свыше 69 тыс. случаев заражения и 2 847 летальных исходов.