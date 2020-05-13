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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии волонтеры передадут в больницы более 4 тыс. продуктовых наборов для врачей

В акции также принимают участие представители Молодежного правительства региона, участники кадрового проекта "Политстартап", "Молодой гвардии Единой России" и Молодежного совета города Карабулака

МАГАС, 13 мая. /ТАСС/. Волонтеры в Ингушетии планируют в течение нескольких дней передать в несколько медучреждений региона более 4 тыс. продуктовых наборов для врачей, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, сообщил ТАСС и.о. руководителя регионального штаба "Молодой гвардии Единой России" Марат Озиев.

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"Наши врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Они работают на износ, без выходных, сутками напролет, каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других. Поэтому партия "Единая Россия" решила поддержать врачей по всей стране, в рамках этой акции наш региональный штаб подготовил для медиков республики более 4 тысяч продуктовых наборов. Мы запросили списки врачей, которые сейчас работают с коронавирусными больными, в Минздраве Ингушетии и теперь работаем по ним", - рассказал Озиев.

По его словам, в акции принимают участие также представители Молодежного правительства региона, участники кадрового проекта "Политстартап", МГЕР и Молодежного совета города Карабулака.

"В наборы входят чай, кофе, печенье, конфеты, сушки, шоколад, чтобы врачи могли перекусить в недолгие моменты отдыха между пациентами. Более 700 наборов уже переданы медицинским сотрудникам Детской республиканской клинической больницы и Перинатального центра республики", - добавил собеседник ТАСС.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 46 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 1 290 инфицированных, из которых 419 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 61 человек, из них 18 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 33 человека, выздоровел 321.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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