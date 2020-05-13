СПЧ готовит законопроект о переводе статьи за нарушение правил митинга в КоАП

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи за неоднократное нарушение правил митинга из уголовного кодекса в административный. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

"После того, как судебная система в каком-то смысле пошла навстречу в деле [Константина] Котова, нужно добиться, чтобы ответственность по статье 212.1 перестала быть уголовной. Если мы этого добьемся, никто больше сидеть не будет", - приводит газета его слова.

Как отметил Фадеев, работа над законопроектом может завершиться уже в мае. Над проектом закона работают члены СПЧ Генри Резник, Андрей Бабушкин и Мара Полякова.

20 апреля Мосгорсуд в ходе пересмотра дела назначил активисту Константину Котову новое наказание в виде 1,5 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга. Фадеев, комментируя данное решение суда, высказался за возможность смягчения наказания по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Котова осудили в сентябре 2019 года. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ на соответствие Конституции РФ.

25 января президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову. После этого Генпрокуратура РФ попросила суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". В свою очередь защита настаивает на отмене приговора как незаконного. 27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.