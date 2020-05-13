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Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Сахалинской области получат более 5 тыс. семей

Размер выплаты в регионе составляет 8 054,5 рубля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет на Сахалине и Курилах будут получать более 5 тыс. малообеспеченных семей, чей среднедушевой доход не превышает регионального прожиточного минимума. Об этом в среду сообщается в релизе правительства островного региона.

По поручению президента РФ Владимира Путина во всех регионах страны введена новая ежемесячная выплата для семей с низкими доходами. Ее размер - половина величины прожиточного минимума на ребенка. В Сахалинской области это 8 054,5 рубля (размер прожиточного минимума на ребенка - 16 109 рублей).

"Более 5 тыс. сахалинских семей будут получать ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет", - говорится в распространенном сообщении.

По информации областных властей, выплаты начнут осуществляться с 1 июня. Для этого получателю необходимо подать заявление. При этом семьи смогут разово получить деньги за предыдущие месяцы этого года. Далее финансовую поддержку будут предоставлять ежемесячно. Она предусмотрена на каждого ребенка в семье, пока им не исполнится 8 лет.

"Заявления начнут принимать с 20 мая через портал госуслуг. Если кто-то по какой-то причине не может подать заявление в электронном виде, то он может сделать это в офлайн-режиме с помощью органов соцзащиты и МФЦ", - прокомментировали ТАСС в правительстве области.

Ранее в правительстве региона сообщили, что на предоставление новой выплаты в Сахалинской области предусмотрели 518 млн рублей, из которых более 222 млн рублей - средства федеральной казны, остальные - местной. По заявлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, всего правительство России выделит на эти цели для регионов из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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