Более 21 тыс. объектов продезинфицировали сотрудники МЧС в условиях пандемии коронавируса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала апреля провели дезинфекцию более 21 тыс. объектов. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"С начала апреля подразделениями МЧС России использовано почти 700 тыс. литров дезинфицирующего раствора и обработано более 21 тыс. объектов общей площадью почти 7 млн кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что специалистами ведомства продезинфицировано более 1 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 1 млн кв. метров, 744 образовательных учреждения общей площадью порядка 1,5 млн кв. метров. Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на почти 3,2 тыс. объектов соцобслуживания общей площадью более 1,5 млн кв. метров. Также обработано более 16,4 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 2,7 млн кв. метров.

В самом МЧС также регулярно проводится дезинфекция. "К настоящему моменту обработано более 23,6 тыс. объектов МЧС России общей площадью порядка 19 млн кв. метров", - отметили в пресс-службе. Также продезинфицировано более 3,7 тыс. км дорог и более 37 тыс. единиц техники, в том числе более 23,2 тыс. - МЧС России.

В частности, личный состав Амурского спасательного центра МЧС России повторно провел дезинфекцию здания железнодорожного вокзала города Хабаровска. Спасатели из Мурманска за последние дни провели обработку 12 школ. Зауральские спасатели провели дезинфекцию Курганской инфекционной больницы.