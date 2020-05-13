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Единственное на Камчатке медицинское учебное заведение готовит к выпуску 160 студентов

По словам директора краевого медицинского колледжа, 48 студентов уже борются с коронавирусом в поликлиниках полуострова
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© Елена Афонина/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая. /ТАСС/. Единственное на Камчатке медицинское учреждение - краевой медколледж - готовит к выпуску летом 2020 года 160 студентов. Защита выпускных квалификационных работ у будущих медиков из-за пандемии впервые пройдет в режиме онлайн, рассказала ТАСС директор учебного заведения Ирина Пляскина.

"В 2020 году мы планируем выпустить 160 специалистов - столько студентов мы допустили к защите ВКР в режиме онлайн. Это чуть больше, чем в предыдущие годы, но не максимальное количество: были годы, когда колледж выпускал до 180 студентов. Но в ситуации тотальной нехватки медкадров в учреждениях края, 160 пар рабочих рук - это очень хороший показатель", - сказала Пляскина.

Она добавила, что в настоящий момент 48 студентов медколледжа заняты борьбой с коронавирусом в поликлиниках полуострова. Молодые специалисты проводят термометрию пациентов и развозят лекарства пожилым камчатцам.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2020 году значительно увеличен целевой набор на подготовку медиков для Камчатки. В текущем году планируется направить 94 выпускника на получение высшего образования по нужным региону направлениям, а также заключить 28 договоров на обучение в ординатурах.

В 2019 году благодаря мерам, которые были направлены на реализацию кадровой политики в сфере здравоохранения, в Камчатский край были привлечены 146 медицинских специалистов. Однако доля укомплектованности медкадрами в некоторых учреждениях края сейчас не превышает и 60%. В настоящее время в государственной системе здравоохранения региона работают почти 4,5 тыс. врачей и медицинских сестер.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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