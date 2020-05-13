В Амурской области началось строительство копии первой русской крепости на Амуре

ТАСС, 13 мая. Строители приступили к первому этапу возведения копии Албазинского острога - крупнейшего укрепленного поселения русских первопроходцев на реке Амур. Как сообщает в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), завершить первый этап планируется к сентябрю 2020 года.

"В Амурском парке "Патриот", созданном на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, приступили к работам по возведению копии Албазинского острога. В настоящее время на подготовленной площадке проводится завоз лесоматериалов и необходимого оборудования. Строители приступают к земляным и фундаментным работам. Провести строительство планируется в несколько этапов. Завершить первый этап планируется к сентябрю текущего года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что острог будет возводиться в том же порядке, в котором его строили русские первопроходцы. Строители будут работать в соответствии с историческими документами и с использованием археологических данных проведенных исследований. Спонсорами строительства выступают золотодобывающие компании при поддержке правительства региона.

Албазинский острог является археологическим памятником федерального значения. Он впервые упоминается в 1650 году, когда отряд Ерофея Хабарова без боя занял городок даурского князя Албазы. В 1665-1666 годах там обосновались казаки и крестьяне во главе с Никифором Черниговским. Острог был крупнейшим укрепленным поселением русских первопроходцев на Амуре во второй половине XVII века.

Крепость и число проживавших в ней людей непрерывно росли, пока в 1685 году на укрепление не напало 10-тысячное маньчжурское войско - империя Цин не признавала присоединения Приамурья к России. Противник дважды осаждал острог. Русские оставили его лишь после подписания в 1689 году Нерчинского договора с Поднебесной. Документ устанавливал, что Албазин подлежал "разорению до основания" при "клятвенном обязательстве" Цинской империи не заселять эти земли.