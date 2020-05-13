{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Амурской области началось строительство копии первой русской крепости на Амуре

Первый этап строительства планируется завершить к сентябрю 2020 года

ТАСС, 13 мая. Строители приступили к первому этапу возведения копии Албазинского острога - крупнейшего укрепленного поселения русских первопроходцев на реке Амур. Как сообщает в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), завершить первый этап планируется к сентябрю 2020 года.

"В Амурском парке "Патриот", созданном на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, приступили к работам по возведению копии Албазинского острога. В настоящее время на подготовленной площадке проводится завоз лесоматериалов и необходимого оборудования. Строители приступают к земляным и фундаментным работам. Провести строительство планируется в несколько этапов. Завершить первый этап планируется к сентябрю текущего года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что острог будет возводиться в том же порядке, в котором его строили русские первопроходцы. Строители будут работать в соответствии с историческими документами и с использованием археологических данных проведенных исследований. Спонсорами строительства выступают золотодобывающие компании при поддержке правительства региона.

Албазинский острог является археологическим памятником федерального значения. Он впервые упоминается в 1650 году, когда отряд Ерофея Хабарова без боя занял городок даурского князя Албазы. В 1665-1666 годах там обосновались казаки и крестьяне во главе с Никифором Черниговским. Острог был крупнейшим укрепленным поселением русских первопроходцев на Амуре во второй половине XVII века.

Крепость и число проживавших в ней людей непрерывно росли, пока в 1685 году на укрепление не напало 10-тысячное маньчжурское войско - империя Цин не признавала присоединения Приамурья к России. Противник дважды осаждал острог. Русские оставили его лишь после подписания в 1689 году Нерчинского договора с Поднебесной. Документ устанавливал, что Албазин подлежал "разорению до основания" при "клятвенном обязательстве" Цинской империи не заселять эти земли.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Новой Зеландии отменили режим ЧП
В стране выявлено 1 497 случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС