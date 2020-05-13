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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии после снятия карантина заработала железнодорожная станция в Алдане

При этом с момента снятия карантина в Алдане и Ленинском во всем Алданском районе действует режим полной самоизоляции

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Станция Алдан в Якутии возобновила работу после снятия карантина, об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании "Железные дороги Якутии".

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"АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" информирует, что в связи с отменой карантинных мер с 13 мая 2020 года возобновляется посадка и высадка пассажиров из поезда на станции Алдан", - говорится в сообщении.

Карантин из-за очага заражения коронавирусом в Алдане, где проживают более 20 тыс. человек, а также в соседнем поселке Ленинский (около 1,6 тыс. жителей), был объявлен 12 апреля. Спустя месяц, 12 мая, власти сняли карантин в обоих населенных пунктах. По данным управления Роспотребнадзора по Якутии, в Алданском районе по состоянию на 10 мая зафиксировано 50 случаев заражения коронавирусом.

С момента снятия карантина в Алдане и Ленинском во всем Алданском районе действует режим полной самоизоляции. Разрешается свободно въезжать в город и выезжать из него, жители могут посещать только те места, деятельность которых не ограничена во время режима повышенной готовности, идти на работу, если деятельность предприятия не приостановлена, а также выгуливать домашних животных и выносить мусор.

В Якутии режим полной самоизоляции ввели в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и городе Покровск Хангаласского района. Карантин объявлен в вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском и в Сунтарском районах.

Всего в Якутии зарегистрировано 652 случая заражения коронавирусом, выздоровели 147 человек, умерли четверо. Состояние десяти пациентов оценивается как тяжелое.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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