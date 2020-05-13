WSJ: США разорвали контракт на поставку 10 млн масок за $55 млн

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) расторгло с американской компанией Panthera Worldwide контракт на поставку 10 млн медицинских респираторных масок N95 на сумму $55,5 млн. Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal , компания не выполнила условия контракта в положенный срок, несмотря на две отсрочки.

По данным газеты, Panthera Worldwide первоначально обязалась выполнить заказ к 1 мая. Затем срок был отложен до 11 мая. В агентстве заявили изданию во вторник о решении расторгнуть контракт "на основании отсутствия поставок". FEMA отказалось предоставить новую отсрочку еще на четыре дня.

Как выяснила газета, два владельца данной компании, базирующейся в Западной Вирджинии, обвинялись в 2018 году в уклонении от налогов. У Panthera есть дочернее предприятие, которое занимается обучением навыкам охраны объектов и обанкротилось в прошлом году. Это обстоятельство не помешало компании попасть в базу данных FEMA как частная организация, получившая $50 тыс. по единственному контракту с федеральным правительством США.

The Wall Street Journal в прошлом месяце информировала, что федеральные власти США выбрали ненадежные компании для поставок масок на общую сумму свыше $110 млн. Расценки на эти средства индивидуальной защиты были неоправданно высокими, отмечает газета.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,36 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 82 356 человек.