Онлайн-каникулы и лагерь рядом с домом. Как проведут лето российские школьники

По данным российского Фонда развития детский лагерей, уже порядка 40 регионов РФ заявили о готовности организовать летний отдых для детей в своих учреждениях. Оставшиеся субъекты прорабатывают возможность приема отдыхающих с учетом сложившейся ситуации из-за коронавируса. В Кузбассе, например, лагеря временно отданы под обсерваторы для пациентов с подозрением на заражение и находящихся на обязательной изоляции.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Спрос на путевки в загородные лагеря в регионах РФ начал расти в условиях пандемии коронавируса и связанными с ней ограничениями на выезд за рубеж. В качестве альтернативы для организации летнего отдыха детей родители рассматривают не только поездки на дачу и в деревню, но и тематические лагеря онлайн-формата, которые организуют дистанционный детский досуг, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

Несмотря на то, что в детских лагерях ведется активная подготовка к приему детей, вопрос сроков заездов пока остается открытым. В конце апреля Минпросвещения России рекомендовало субъектам проработать вопрос о переносе детской оздоровительной кампании на более поздний срок в целях профилактики коронавируса. В большинстве регионов надеются принять детей на отдых уже середине июня, но все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в каждом конкретном регионе. Власти Ленинградской области, в частности, планируют открыть свои детские оздоровительные лагеря только в июле.

"Пока у нас в основном рассматриваются даты 15 июня, 20 июня или же 1 июля. Также мы знаем, что Москва откроется с 1 августа только, Башкирия 15 июля, но большинство - это все-таки июнь", - сказал ТАСС председатель правления российского Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков.

Цена вопроса

Уже сейчас эксперты фиксируют повышенный спрос на детский отдых внутри регионов. Это связано с тем, что не все родители из-за ситуации с коронавирусом захотят отправлять детей в лагеря на юг, даже при снятии ограничений на передвижение. Например, в Алтайском крае, где летом планируется открыть почти 900 детских лагерей, практически все путевки на сезон уже раскуплены. Как сообщили ТАСС в краевом Минобрнауки, предполагается, что отдохнуть в этих учреждениях смогут более 181 тыс. школьников. Рост числа отдыхающих прогнозируют и в Ивановской, Псковской областях, Ставропольском крае и ряде других регионов.

"Те дети, кто планировал отдыхать с родителями на море или еще где-то, они [поехать не смогут], и это будет наш рост. И такое уже было, в 2014 году мы получили 10% детей, которые не смогли поехать куда-то. Но тут есть и другая сторона монеты - это то, что спрос упадет из-за неплатежеспособности большинства россиян. И истина, видимо, находится где-то посередине", - отмечает Данилков.

Соглашается с ним и президент ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина. По ее словам, родителей сейчас беспокоит вопрос цены на путевки в лагеря для детей, так как многим семьям из-за коронавируса пришлось пересмотреть свои расходы. Тем не менее они готовы на эти траты.

"Вопросов по поводу летнего отдыха на самом деле много, потому что все устали и хотят выйти из четырех стен. Родители останутся дома, будут зарабатывать деньги, а детей все-таки на море [хотят] отправить. Как правило, на себе родители могут сэкономить, но, по крайней мере, ребенок подышит морским воздухом, побудет в компании единомышленников, а не будет сидеть дома. Поэтому я думаю, что детский отдых будет востребован", - сказала Косьмина.

Практически во всех регионах стоимость путевок на детский отдых в пригородных лагерях останется без изменений, в зависимости от субъекта цена колеблется от 15 тыс. рублей до 24 тыс. рублей за смену для одного ребенка. При этом региональные власти готовы предоставлять и бесплатные путевки для детей из семей, которые оказались в сложном финансовом положении, и выплачивать субсидии, чтобы компенсировать родителям часть затрат на детский отдых этим летом.

"Часть затрат от стоимости путевки в загородные лагеря на себя берут органы местного самоуправления. В 2020 году средний размер компенсации за счет муниципального бюджета составляет 10,2 тыс. рублей, ей могут воспользоваться 4 тыс. детей", - сообщил ТАСС министр образования Ставропольского края Евгений Козюра.

Санитарный контроль

Рекомендации, данные Минпросвещения регионам, содержат и предложение разработать комплекс мер по подготовке к приему детей. В частности, речь идет о дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятиях, обеспечении лагерей обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, антисептиками и организации усиленного медицинского контроля за всеми отдыхающими и сотрудниками. Так, в Карелии, Пермском крае, Ивановской области Роспотребнадзор совместно с региональным властями уже начал разрабатывать новый регламент работы лагерей.

"Сейчас вырабатываются критерии, какие учреждения смогут начать свою деятельность. Прежде всего, это будет касаться требований к персоналу. Сотрудников будут обследовать на COVID-19. Требования будут ужесточены в части проведения дезинфекционных мероприятий, в части организации питания", - сообщил ТАСС главный санитарный врач Ивановской области Павел Колесник.

Анализы на COVID-19, вероятно, придется сдать и вожатым. Тестирование детей в настоящее время находится под вопросом. По общим правилам при заезде им необходимо предоставить справку об эпидемиологическом окружении. Также в этом году, скорее всего, с родителями во время отдыха они смогут общаться только по телефону.

"В лагере заезды смен будут проводиться одномоментно, с замером термометрии на прием ребенка, обязателен строгий контроль на наличие справок об эпидокружении ребенка. Если в предыдущие годы у нас был свободный доступ родителей на территорию, были предусмотрены специально отведенные места, чтобы они могли приехать и пообщаться с ребенком, то такого формата в этом году не будет, скорее всего. Мы будем проводить работу отрядную, уже много локаций на территории лагеря продумали, чтобы избегать массовых мероприятий", - сказала ТАСС директор детского лагеря "Тимуровец" в Новосибирской области Татьяна Трубина.

Каникулы в формате онлайн

В некоторых регионах продажа путевок в пригородные лагеря пока остановлена. Так, в Астраханской области еще не определена даже предварительная дата начала летней оздоровительной кампании для детей, хотя готовы к приему все государственные лагеря на территории региона. "Мы не продаем и не принимаем заявки на бронь, нет абсолютно никаких программ. Даже отправить детей в Краснодарский край, где существуют послабления по этому вопросу, очень и очень сложно", - рассказала ТАСС заместитель директора астраханской туристической компании Елена Некозырева.

Отдельным особняком стоят родители, привыкшие отправлять детей на отдых каждое лето. Детские лагеря в период пандемии могли составить прочную конкуренцию заграничным курортам, но сейчас родителям приходится искать альтернативу. "С дистанционным образованием мы все нанервничались, планировали на каникулах уехать в Турцию, но страшно. Решили подарить ребенку отпуск на природе, но и здесь не вышло, путевок в продаже нет вообще. Думаем с друзьями снять большой дом за городом и устроить лагерь самостоятельно", - отметила мама школьницы из Астрахани Елена Бибардина.

К онлайн-форматам все же рекомендует присмотреться директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. По ее словам, интерактивные лагеря, которые готовы организовать детский досуг с помощью гаджетов, могут стать достойной альтернативой на период пандемии.

"Детям, действительно, необходимо отдохнуть от этого заточения [из-за коронавируса], но решение должно приниматься исходя из безопасности и здоровья детей, и, судя по тому, какая сейчас обстановка, говорить о том, что это будет безопасно, очень сложно. Лучше рассмотреть альтернативные возможности. Ребенок [находясь дома во время каникул] все равно придет к телефону или ноутбуку, вопрос, зачем он туда пойдет, организованный ли это будет отдых, в том числе родителями. Онлайн-досуг должен быть проверенный и понятный, по расписанию с перерывами на обед, на отдых, онлайн-лагеря разрабатывают именно такие программы", - отмечает Шевченко.

Малый и средний бизнес предлагает сегодня отдых в онлайн-формате по более чем 50 программам: это и виртуальные IT-лагеря, языковые, танцевальные, даже спортивные. Школьникам предлагают онлайн-экскурсии, виртуальные знакомства со сверстниками со всего мира и все по строгому распорядку дня. Цены за одну онлайн-смену колеблются от 1 тыс. до 12 тыс. рублей.