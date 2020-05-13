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Военные экологи проведут с 1 июня по 1 октября очистку от мусора мыса Марре-Сале на Ямале

Специалисты планируют убрать 676 тонн мусора

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экологи Центрального военного округа впервые проведут очистку территории мыса Марре-Сале на Ямале от мусора, сообщила в среду пресс-служба округа. Работы пройдут с 1 июня по 1 октября.

"Силами военнослужащих экологического взвода планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га. Для проведения работ будет задействован 31 человек личного состава, а также 23 единицы техники. Металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения", - сказала главный инженер службы экологической безопасности штаба материально-технического обеспечения округа Юлия Колокольникова.

Экологический взвод уже выдвинулся на полуостров. До станции Карская военных доставит поезд, далее до мыса - транспортный вертолет Ми-26. Прибытие на место запланировано на 30 мая.

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