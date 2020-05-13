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В Якутии защита выпускных работ и госэкзамены пройдут дистанционно

Зачеты и экзамены студенты также сдают в онлайн-формате

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Защита выпускных квалификационных работ и государственные экзамены пройдут в дистанционном режиме в условиях пандемии, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Ранее Минобрнауки РФ выпустило приказ о продолжении обучения в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая.

"Защита выпускных квалификационных работ и государственные экзамены при условии продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции будут проведены в дистанционном формате", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что экзамены уже идут в формате онлайн. "На сегодняшний день промежуточная аттестация в виде проведения зачетов и экзаменов проходит в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса по каждой программе. Для этого используется балльно-рейтинговая система учета достижений обучающихся, зачеты и экзамены проводятся с помощью онлайн-конференций", - привели в пресс-службе слова проректора по образовательной деятельности СВФУ Алексея Голикова.

Как рассказал проректор по непрерывному образованию и кадровой политике СВФУ Михаил Федоров, университет готов к онлайн-завершению учебного года. "Сегодня СВФУ, включая филиалы, реализует 467 основных профессиональных образовательных программ. Все филиалы, институты оснащены видеоконференцсвязью в Zoom. К защите дипломных работ будет допускаться достаточное количество выпускников. Все нюансы защиты, получения дипломов отработаны. В 2020 году выпускаются всего 3 440 человек по головному вузу, в Мирнинском филиале - 42, Нерюнгринском - 88, Чукотском - 18. По университету создано 388 государственных экзаменационных комиссий, из них 98 будут принимать государственные экзамены, остальные будут работать по защите дипломов. С 27 мая государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) начнут свою работу", - отметил Федоров.

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - крупнейший многоотраслевой вуз северо-востока России, образован на базе Якутского государственного университета в апреле 2010 года. В состав университета входят 12 институтов, пять факультетов, пять научно-исследовательских институтов, два колледжа и один лицей. СВФУ имеет филиалы в трех городах - Мирном, Нерюнгри, Анадыре. Там обучаются более 19 тыс. студентов, с 17 марта введено дистанционное обучение.

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