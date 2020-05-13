Пашинян предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Армении

ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в стране может резко ухудшиться ситуация с распространением коронавируса, если население и впредь не станет следить за нормами безопасности. Об этом он заявил в среду в прямом эфире на своей странице в Facebook .

"Как вы знаете, мы выбрали путь постепенного ослабления экономических ограничений. Но в последние дни я вижу людей, которые гуляют по Еревану, не соблюдают социальную дистанцию. В последнее время у нас каждый день больше ста зараженных. Если так будет продолжаться, у нас резко ухудшится ситуация и мы просто будем вынуждены опять выбрать путь ограничений. Я не хочу, чтобы дошло до этого, но у нас не будет другого выбора", - отметил он.

Несмотря на рост числа инфицированных, власти Армении с 4 мая ослабили ограничения, введенные из-за пандемии. Согласно постановлению правительства, снимаются ограничения на свободное передвижение граждан, возобновляются некоторые виды экономической деятельности, вновь открываются кафе и рестораны под открытым небом.

Как сообщила 12 мая журналистам пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян, правительство рассматривает возможность продления режима ЧП, который заканчивается 14 мая.

По последним данным, в республике число заразившихся коронавирусом достигло 3 718. От заболеваний, вызываемых коронавирусом, в Армении умерли 48 человек.