В кинотеатрах США покажут старые фильмы после пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Американские кинокомпании и сети кинотеатров пытаются вернуть зрителя после пандемии с помощью дешевых билетов и блокбастеров прошлых лет. Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, в нынешнем сезоне зрителям не стоит рассчитывать на большое число киноновинок и поэтому киностудии в Голливуде предлагают кинотеатрам популярные в прошлом фильмы, такие, как "Психо" (Psycho, 1960), "Челюсти" (Jaws, 1975), "Назад в будущее" (Back to the Future, 1985) и "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001).

По данным газеты, которая ссылается на осведомленные источники, за прокат этих фильмов киностудии планируют запрашивать у кинотеатров лишь 30% от выручки, а не 50%, как обычно бывает при выпуске новых фильмов, когда киностудиям необходимо возместить расходы на их производство. Кроме того, некоторые сети кинотеатров планируют снизить цены на билеты до $2-$5.

Новые фильмы, как ожидается, начнут появляться в прокате лишь в середине лета. Так, в середине июля ожидается премьера боевика режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020), а неделей позже Walt Disney Company планирует выпустить боевик режиссера Ники Каро "Мулан" (Mulan, 2020).

Из 5,8 тыс. кинотеатров, действовавших в США в конце прошлого года, в ближайшие выходные могут открыться около 200, в частности, в штатах Техас, Джорджия и Арканзас. В них будут действовать усиленные санитарные меры, в частности, в зал будет допускаться ограниченное число зрителей, а в перерыве между сеансами - проводиться дезинфекция. Как отметила в этой связи The Wall Street Journal, крупнейшая в США сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings не намерена возобновлять работу до тех пор, пока на экраны не выйдут новые фильмы.