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Пандемия коронавируса нового типа

В Сербии заявили об "огромном моральном значении" помощи военных специалистов из России

Самолеты ВКС РФ доставили 3-4 апреля в Сербию военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники

БЕЛГРАД, 13 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Помощь российских военных специалистов имела огромное моральное значение для сербского народа. Об этом в интервью ТАСС заявил Марко Джурич, директор канцелярии по Косово и Метохии и заместитель президента Александара Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии.

"Государства и народы в минуты вызовов должны конкретными актами солидарности показывать друг другу, что они не одни в беде, это особенно верно для стран с традиционно дружескими и братскими отношениями. Уверен, что присутствие российских военных специалистов, помимо того, что внесло вклад в военное сотрудничество наших государств, имело прежде всего незаменимое моральное влияние на готовность сербского народа выстоять в тяжелые недели и месяцы борьбы с невидимым и во многом неизвестным врагом. Помощь российских братьев, без сомнения, будут еще долго помнить и ценить в Сербии, потому что истинный друг познается в беде", - заявил он.

Джурич отметил, что в период пандемии солидарность стран и народов имеет ключевое значение. "Ключевой является помощь каждого, кто может, тем, кому помощь нужнее всего, в размере, который доступен помогающему, даже если эта помощь совсем символичная. Думаю, это должно стать принципом международных отношений и во времена после коронавируса", - указал он.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. м, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. м. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарПандемия коронавируса нового типа
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